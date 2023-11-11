Пленный боец ВСУ рассказал об угрозе мятежа в рядах мобилизованных украинцев

Пленный: мобилизованным ВСУ не выдают оружие и технику НАТО из-за угрозы мятежа

Мобилизованные украинцы создают угрозу мятежа в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ), поэтому из опасения командование не доверяет технику и оружие НАТО бригадам, где много призывников. Такими сведениями поделился Юрий Кузьмич, пленный боец 63-й отдельной механизированной бригады украинской армии, передает РИА Новости.

«Говорили, что нам привезли натовское оружие, но никто его не видел. "Вот, нам НАТО выдала это, это и это". Они нам не выдают натовское оружие, потому что мы можем пойти против них, против Киева», — рассказал Кузьмич.

По словам военнопленного, угроза возникла потому, что значительная часть мобилизованных бойцов негативно настроена как к своим командирам, так и к властям, поскольку им слишком часто дают ложную информацию о реальном положении армии на поле боя.

«Хотят некоторые бригады пойти на Киев. Это уже надоедает каждому солдату, который видит одно, а ему в очи показывают другое», — объяснил Юрий Кузьмич.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о нетипичном составе своего подразделения. «Когда меня призвали в армию, 80 процентов было бывших заключенных с моего призыва, с нашей роты», — сказал он, уточнив, что сам ранее отбывал наказание за кражу видеомагнитофона из квартиры.