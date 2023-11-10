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11:17, 10 ноября 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о бывших заключенных в своем подразделении

Пленный боец ВСУ заявил, что в его роте было 80 процентов бывших заключенных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Попавший в плен снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Гурин заявил, что в его подразделении было 80 процентов бывших заключенных, среди которых и он сам. Об этом боец ВСУ сообщил на предоставленной Минобороны России видеозаписи, пишут «Известия».

«Когда меня призвали в армию, 80 процентов было бывших заключенных с моего призыва, с нашей роты», — сказал он, уточнив, что сам ранее отбывал наказание за кражу видеомагнитофона из квартиры.

По словам пленного, перед отправкой на фронт его подразделение в течение двух месяцев обучали стрелять из различного оружия, после чего направили на службу в село Золотой Колодезь на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

«С нами были иностранцы, америкосы, джевелинщики. Но потом они отошли на 800 метров назад [в тыл], обратно. В бою на меня налетел российский дрон с камерой — скинул на меня снаряд. Пацаны, что со мною, сдались в плен добровольно. А я лежал в блиндаже, мне пятку раздробило. Потом люди с русской армии подошли, спросили, если кто есть в блиндаже, сдавайтесь. Я выполз на четвереньках», — рассказал Гурин.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что в украинских шахтах начали использовать труд заключенных. Глава ведомства отметил, что за счет этого в республике восполняется дефицит рабочей силы.

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      Алевтина Запольская
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