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17:51, 28 октября 2023Бывший СССР

Украина начала использовать в шахтах труд заключенных

Глава Минюста Украины Малюська: в шахтах стали использовать труд заключенных

Фото: Unsplash

В украинских шахтах стали использовать труд заключенных. Об этом заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, его слова приводит ТАСС.

По словам украинского чиновника, за счет того, что в шахтах теперь работают заключенные, в стране началось восполнение дефицита рабочей силы. Кроме того, по слова Малюськи, у труда заключенных есть и другие преимущества.

«Наши заключенные начали работать шахтерами. Преимуществ множество, восполняется дефицит рабочей силы», — приводит агентство его заявление.

Ранее сообщалось, что на Украине инвалидам предложили бесплатно стать саперами.

Бесплатно получить такую специальность смогут лица, получившие ранения в ходе боевых действий, лица с инвалидностью, а также лица, в отношении которых был установлен факт лишения свободы в ходе боевых действий.

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      Марк Леонов
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