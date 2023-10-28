Украина начала использовать в шахтах труд заключенных

Глава Минюста Украины Малюська: в шахтах стали использовать труд заключенных

В украинских шахтах стали использовать труд заключенных. Об этом заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, его слова приводит ТАСС.

По словам украинского чиновника, за счет того, что в шахтах теперь работают заключенные, в стране началось восполнение дефицита рабочей силы. Кроме того, по слова Малюськи, у труда заключенных есть и другие преимущества.

«Наши заключенные начали работать шахтерами. Преимуществ множество, восполняется дефицит рабочей силы», — приводит агентство его заявление.

Ранее сообщалось, что на Украине инвалидам предложили бесплатно стать саперами.

Бесплатно получить такую специальность смогут лица, получившие ранения в ходе боевых действий, лица с инвалидностью, а также лица, в отношении которых был установлен факт лишения свободы в ходе боевых действий.