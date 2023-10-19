На Украине инвалидам предложили бесплатно стать саперами

На Украине начнут бесплатно обучать профессии сапера, в том числе инвалидов

На Украине начнут бесплатно обучать профессии сапера — получить соответствующее образование смогут и люди с инвалидностью. Об этом сообщило министерство экономики Украины.

Сообщается, что Государственная служба занятости (ГСЗ) увеличила перечень профессий, по которым можно получить ваучер на обучение. «Теперь возможно обучение по профессии сапер», — говорится в сообщении.

Обучение будет проводиться на базе восьми учебных заведений, рассказали в Минэкономики. В частности, бесплатно получить специальность смогут внутренние переселенцы, участники боевых действий, лица уволенные с военной службы, лица старше 45 лет, лица, получившие ранения в ходе боевых действий, лица с инвалидностью, а также лица, в отношении которых был установлен факт лишения свободы в ходе боевых действий.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о том, что военно-врачебные комиссии на Украине стали признавать годными к службе инвалидов и раненых. По словам одного из военнослужащих, людей выписывают из госпиталей и отправляют на передовую.