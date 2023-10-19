В ВСУ пожаловались на признание годными к службе инвалидов и больных

«Страна.ua»: в ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) пожаловались, что военно-врачебные комиссии признают годными к службе инвалидов и раненых, которых после их вердикта отправляют на фронт. Об этом сообщает в Telegram «Страна.ua».

Издание опубликовало обращение одного из бойцов ВСУ, заявившего, что он уже пять лет участвует в боевых действиях и нуждается в операции, однако военно-врачебная комиссия решила, что он здоров и его можно вновь отправить на фронт.

«Нас перевели в 23-ю бригаду. Всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, их снимают с госпитализации и всех бросают под Бахмут (на Украине так называют Артемовск — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он, добавив, что ему необходима операция, однако в ведомствах его просьбы игнорируют.

Ранее в Великобритании усомнились в способности ВСУ продвигаться вперед.