Independent: нет оснований предполагать, что ВСУ смогут продвигаться вперед

Без существенного численного преимущества три к одному нет оснований предполагать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продвигаться вперед. Об этом британскому изданию Independent заявил бывший офицер военной разведки доктор Фрэнк Ледвидж.

«Сейчас мы уже наблюдаем тупиковую ситуацию», — заявил он изданию.

Эксперт указал, что по военной науке при наступлении нужно соотношение войск трое к одному. Однако у ВСУ нет ничего подобного.

Он предположил, что военные действия будут продолжаться, пока «у кого-то не хватит морального мужества сказать: "Украина вряд ли вернет себе всю свою землю"».

Ранее бывший аналитик НАТО доктор Патрик Бери заявил, что ВСУ не хватает опыта для проведения успешных операцию в больших формированиях. По его словам, украинские войска способны сражаться на уровне роты, но при переходе на следующий уровень, вплоть до батальона, формирования оказываются слабыми.