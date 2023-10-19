Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:54, 19 октября 2023Бывший СССР

В Великобритании усомнились в способности ВСУ продвигаться вперед

Independent: нет оснований предполагать, что ВСУ смогут продвигаться вперед

Фото: Alex Babenko / AP

Без существенного численного преимущества три к одному нет оснований предполагать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продвигаться вперед. Об этом британскому изданию Independent заявил бывший офицер военной разведки доктор Фрэнк Ледвидж.

«Сейчас мы уже наблюдаем тупиковую ситуацию», — заявил он изданию.

Эксперт указал, что по военной науке при наступлении нужно соотношение войск трое к одному. Однако у ВСУ нет ничего подобного.

Он предположил, что военные действия будут продолжаться, пока «у кого-то не хватит морального мужества сказать: "Украина вряд ли вернет себе всю свою землю"».

Ранее бывший аналитик НАТО доктор Патрик Бери заявил, что ВСУ не хватает опыта для проведения успешных операцию в больших формированиях. По его словам, украинские войска способны сражаться на уровне роты, но при переходе на следующий уровень, вплоть до батальона, формирования оказываются слабыми.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Найдены мертвыми члены семьи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Что известно о преступлении?

    Три человека пострадали при пожаре в московской клинике

    Серябкина показала лицо без макияжа

    В петербургской гимназии произошла вспышка менингита

    Описана связь между характером человека и способом намазывания масла на хлеб

    Разработчики игры World of Tanks соберут деньги Украине

    Россиянин взял в заложники двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее нож

    Новак оценил вероятность полного снятия ограничений на вывоз дизеля из России

    Российского сенатора выбросило из джипа после ДТП

    Мать основателя «Парка Горького» отреагировала на расправу над его сыном и тещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости