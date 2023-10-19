Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 19 октября 2023Бывший СССР

На Западе рассказали о слабости больших формирований ВСУ

Independent: ВСУ не хватает опыта для сражений в больших формированиях

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает опыта для проведения успешных операций в больших формированиях. Об этом изданию Independent рассказал бывший аналитик НАТО доктор Патрик Бери.

По его словам, украинские войска способны сражаться на уровне роты, но при переходе на следующий уровень, вплоть до батальона, формирования оказываются слабыми из-за отсутствия скоординированного опыта.

Западный эксперт отметил, что через несколько недель погодные условия ослабят наступательные усилия ВСУ. При этом за летнюю кампанию, по его словам, Киев не достиг стратегических успехов, имея небольшие тактические достижения.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ утратили возможности продвижения почти на всех направлениях и главным образом предпринимают попытки атаковать российские позиции на херсонском участке.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Найдены мертвыми члены семьи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Что известно о преступлении?

    Три человека пострадали при пожаре в московской клинике

    Серябкина показала лицо без макияжа

    В петербургской гимназии произошла вспышка менингита

    Описана связь между характером человека и способом намазывания масла на хлеб

    Разработчики игры World of Tanks соберут деньги Украине

    Россиянин взял в заложники двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее нож

    Новак оценил вероятность полного снятия ограничений на вывоз дизеля из России

    Российского сенатора выбросило из джипа после ДТП

    Мать основателя «Парка Горького» отреагировала на расправу над его сыном и тещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости