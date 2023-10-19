На Западе рассказали о слабости больших формирований ВСУ

Independent: ВСУ не хватает опыта для сражений в больших формированиях

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает опыта для проведения успешных операций в больших формированиях. Об этом изданию Independent рассказал бывший аналитик НАТО доктор Патрик Бери.

По его словам, украинские войска способны сражаться на уровне роты, но при переходе на следующий уровень, вплоть до батальона, формирования оказываются слабыми из-за отсутствия скоординированного опыта.

Западный эксперт отметил, что через несколько недель погодные условия ослабят наступательные усилия ВСУ. При этом за летнюю кампанию, по его словам, Киев не достиг стратегических успехов, имея небольшие тактические достижения.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ утратили возможности продвижения почти на всех направлениях и главным образом предпринимают попытки атаковать российские позиции на херсонском участке.