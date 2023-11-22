«Первый раз немного страшно» Бывшие украинские военнопленные пошли в первый бой против ВСУ

Первая группа подразделения из бывших пленных ВСУ отправилась на боевое задание

Первая группа состоящего из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», выехала на фронт для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

По его словам, остальные военные присоединятся к этой группе на передовой в ближайшее время. Военный подчеркнул, что в подразделении все готовы сражаться.

В первый раз немного страшно. (...) Настроение — боевое, все морально уже осознали, все сделали свой выбор, выбрали правильную сторону. Будем очищать Донбасс Виктор Киричанский боец

Первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных.. Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Экс-бойцы ВСУ рассказали о плохой подготовке во время службы на Украине

Виктор Киричанский заявил, что боевой подготовки во время службы на Украине у него практически не было. «Службу проходил я в НГУ — Национальной гвардии Украины (...) За девять месяцев службы у меня было всего три полигона», — объяснил он.

Сейчас же, отметил военный, видно, что у группы пополняется вооружение. Среди бывших пленных появились пулеметчики, бойцы проходили тактическую медицину в боевых условиях, инструкторы создавали для курсантов стрессовые ситуации. «В принципе у всех все получается неплохо», — указал Кирик.

Украинские военнопленные вступили в добровольческий батальон ДНР

24 сентября 2022 года бывшие солдаты ВСУ, которые пребывали в колонии в Еленовке, захотели получить гражданство России. Для этого они обратились к Народному совету Донецкой народной республики. 24 ноября стало известно о формировании батальона. Предполагалось, что в него войдут около 50 добровольцев, перешедших на российскую сторону.

В феврале 2023-го один из командиров подразделения, бывший командир танка и старший сержант ВСУ Андрей Тищенко сообщил о создании в ДНР добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого из украинских военнопленных.

Он заявил, что является ответственным по данному формированию. По его словам, «эта история началась», когда правительство Украины бросило своих людей вместо того, чтобы их защищать. Однако сейчас у Тищенко и его товарищей в этом подразделении есть возможность «отдать должное».

По данным представителя силовых ведомств ДНР, на тот момент около 200 украинских военнопленных захотели вступить в добровольческий батальон. Сообщалось, что для этого им нужно было подать документы и пройти процедуру дактилоскопии.

В ноябре бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Каждый из бывших украинских военных поклялся соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, а также достойно исполнять воинский долг, защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

Первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных.. Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Госдуме отреагировали на появление бывших бойцов ВСУ в армии России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поприветствовал намерения новобранцев. По его словам, военнослужащие осознали пагубность действий ВСУ и поняли, что сохранение Украины как государства возможно только посредством того, чтобы Россия имела соответствующие позиции для урегулирования конфликта как в дипломатическом поле, так и в зоне боевых действий.

На мой взгляд, эти военнослужащие будут выполнять задачи соответствующим образом. Насколько это будет эффективно, пока не могу сказать, но надеюсь, что это будет поддержкой для наших военных. Сейчас это крайне необходимо. Надеюсь, что у них мотивация должная, а не видимая, и она поможет прозревшим украинцам помогать России освобождать Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Он также выразил уверенность в том, что бывших бойцов ВСУ не будут притеснять в российских войсках.