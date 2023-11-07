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04:52, 7 ноября 2023Бывший СССР

Бывшие украинские военные принесли присягу России

Бойцы батальона Богдана Хмельницкого из экс-солдат ВСУ принесли присягу России

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Каждый из бывших украинских военных поклялся соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, а также достойно исполнять воинский долг, защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

Батальон имени Богдана Хмельницкого сформирован из бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В конце октября он поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». По словам командира батальона Андрея Тищенко, после присяги бойцы отправятся на передовую.

Оружие России
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      Марина Совина
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