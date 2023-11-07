Бывшие украинские военные принесли присягу России

Бойцы батальона Богдана Хмельницкого из экс-солдат ВСУ принесли присягу России

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Каждый из бывших украинских военных поклялся соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, а также достойно исполнять воинский долг, защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

Батальон имени Богдана Хмельницкого сформирован из бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В конце октября он поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». По словам командира батальона Андрея Тищенко, после присяги бойцы отправятся на передовую.