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02:47, 27 октября 2023Бывший СССР

Бывшие украинские военные поступили на службу в ВС России. Как их встретили и готовят к отправке на передовую?

РИА Новости: батальон добровольцев из экс-солдат ВСУ вступил в ВС РФ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», после принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Об этом рассказал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко.

В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса

Андрей Тищенкокомандир батальона имени Богдана Хмельницкого

По его словам, в учебном центре украинские военные появились около трех недель назад. Тищенко отметил, что настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить.

Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие

Андрей Тищенкокомандир батальона имени Богдана Хмельницкого

После присяги батальон отправится на фронт, добавил командир.

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Украинские пленные вступили в добровольческий батальон ДНР

24 сентября 2022 года бывшие солдаты ВСУ, которые пребывали в колонии в Еленовке, захотели получить российское гражданство, обратившись к Народному совету ДНР. 24 ноября стало известно о формировании батальона. Предполагалось, что в его состав войдут 50 добровольцев, перешедших на российскую сторону.

О создании добровольческого батальона из украинских военнопленных в Донецкой народной республике (ДНР) Андрей Тищенко сообщал в конце февраля. На тот момент в него захотели вступить порядка 200 украинских бойцов.

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У экс-бойцов ВСУ появилась возможность «отдать должное»

Как пояснял ответственный по батальону имени Хмельницкого Тищенко, «эта история началась», когда правительство Украины бросило своих людей вместо того, чтобы их защищать. Однако сейчас у Тищенко и его товарищей в этом подразделении есть возможность «отдать должное». При этом командир ожидает, что батальон пополнится.

Формирование батальона на этапе получения российского гражданства, получения паспорта, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки, переподготовки и формирования

Андрей Тищенкокомандир батальона имени Богдана Хмельницкого
Оружие России
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      Марина Совина
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