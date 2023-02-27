В ДНР создали батальон из пленных солдат ВСУ

РИА Новости: в ДНР создали батальон имени Богдана Хмельницкого из пленных солдат ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в котором служат пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости один из командиров подразделения, бывший командир танка и старший сержант ВСУ Андрей Тищенко.

Тищенко заявил, что является ответственным по батальону имени Хмельницкого. По его словам, «эта история началась», когда правительство Украины бросило своих людей вместо того, чтобы их защищать. Однако сейчас у Тищенко и его товарищей в этом подразделении есть возможность «отдать должное».

В подразделении Тищенко насчитывается порядка 70 человек, из которых 95 процентов — экс-военные ВСУ с боевым опытом. При этом командир ожидает, что батальон пополнится.

«Формирование батальона на этапе получения российского гражданства, получения паспорта, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки, переподготовки и формирования», — подчеркнул он.

Ранее в ДНР заявили о необходимости «обменного фонда» для сокращения обстрелов ВСУ. С таким мнением выступил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.