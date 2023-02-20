В ДНР заявили о необходимости «обменного фонда» для сокращения обстрелов ВСУ

Врио главы ДНР Гагин: наличие «обменного фонда» необходимо для сокращения обстрелов ВСУ

Наличие «обменного фонда» в Донецкой народной республике (ДНР) необходимо для сокращения количества обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает ТАСС.

«То есть, чем больше мы возьмем в плен, тем меньше в нас станут стрелять», — пояснил он, добавив, что в ДНР к пленным относятся так, чтобы люди понимали наличие возможности сдаться «безбоязненно», спасти жизнь и получить медицинскую помощь.

Гагин также подчеркнул, что важной целью наличия «обменного фонда» является стремление вернуть своих бойцов из плена ВСУ. Он также объяснил, что обмен пленных по формуле «всех на всех» как правило возможен в мирное время. В военное время, продолжил он, есть значимость конкретных военнослужащих, к примеру, летчиков или офицеров, и противник этим пользуется и пытается диктовать условия.

Ранее Минобороны России заявило об освобождении 101 солдата из украинского плена. Сообщалось, что самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию. Кадры обмена военнослужащих, попавших в украинский плен, попали на видео.