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19:17, 16 февраля 2023Россия

Обмен пленными с Украиной попал на видео

Депутат Госдумы Саралиев показал видео обмена пленными с Украиной

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев показал видео обмена военнослужащих, попавших в украинский плен. Кадры с российскими военными он опубликовал в своем Telegram-канале.

На снятом депутатом видео российские военнослужащие садятся в автобус, где делятся с оператором радостью от возвращения домой.

«Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев — истинных героев. Они сражались за Родину. И этим все сказано», — подписал видео депутат.

Ранее Минобороны России заявило об освобождении 101 солдата из украинского плена. Самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

Марк Леонов
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