Минобороны России заявило об освобождении 101 солдата из украинского плена

МО РФ сообщило о возвращении из украинского плена 101 российского военнослужащего

Россия освободила 101 военнослужащего из украинского плена. Об этом в четверг, 16 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию. На данный момент солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

7 декабря 2022 года Россия провела обмен пленными с Украиной. По данным Минобороны, из плена были освобождены 60 российских военнослужащих. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что обмен состоялся по формуле «60 на 60».

До этого обмен пленными между Москвой и Киевом прошел 1 декабря. Тогда Минобороны заявило о возвращении 50 военнослужащих. По словам Пушилина, тогда с подконтрольной Киеву территории были освобождены в том числе 12 бойцов из ДНР, 8 — из ЛНР.