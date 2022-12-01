Минобороны России подтвердило обмен пленными с Украиной

Минобороны России заявило, что с Украины вернулись 50 пленных российских военных

50 российских военнослужащих были возвращены из украинского плена. Факт обмена подтвердили в российском Министерстве обороны, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По сообщению оборонного ведомства, пленным солдатам в плену грозила смерть. Минобороны уточнило, что обмен был проведен после переговорного процесса.

Также в Министерстве отметили, что военным будет оказана медицинская помощь.

Ранее обмен анонсировал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он уточнял, что обмен будет проведен по формуле «50 на 50».

Минобороны не называло точного числа российских военных, находящихся в плену на Украине.