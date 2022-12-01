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14:10, 1 декабря 2022Россия

В ДНР анонсировали новый обмен пленными с Украиной

Врио главы ДНР Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной по формуле 50 на 50

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия проведет новый обмен военнопленными с Украиной по формуле 50 на 50. Процедуру анонсировал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, обмен состоится сегодня, 1 декабря. Точного времени и места проведения процедуры глава ДНР не назвал.

«Среди освобождаемых 12 бойцов из Донецкой народной республики, 8 — из Луганской народной республики», — сообщил он.

Ранее Минобороны России отчиталось о возвращении девяти военных в результате обмена пленными с Украиной. По данным ведомства, освобожденные из украинского плена россияне будут направлены в Москву для прохождения реабилитации.

За день до этого состоялся еще один обмен пленными по формуле «35 на 35».

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Марк Леонов
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