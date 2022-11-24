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09:45, 24 ноября 2022Россия

Появились кадры возвращения 35 российских военнопленных

Минобороны РФ показало на видео возвращение на родину 35 российских военнопленных

Минобороны России показало на видео вернувшихся из плена российских военнопленных. Кадры военного ведомства публикует ТАСС.

35 человек вернулись с подконтрольной Киеву территории после переговоров.

Уточняется, что их доставили в Москву самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

О возвращении 35 военнослужащих ВС России из украинского плена стало известно 23 ноября. 11 ноября также сообщалось о возвращении 45 военнослужащих из плена на Украине в рамках очередного обмена.

Евгения Куликова
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