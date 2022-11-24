Появились кадры возвращения 35 российских военнопленных
Минобороны РФ показало на видео возвращение на родину 35 российских военнопленных
Минобороны России показало на видео вернувшихся из плена российских военнопленных. Кадры военного ведомства публикует ТАСС.
35 человек вернулись с подконтрольной Киеву территории после переговоров.
Уточняется, что их доставили в Москву самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
О возвращении 35 военнослужащих ВС России из украинского плена стало известно 23 ноября. 11 ноября также сообщалось о возвращении 45 военнослужащих из плена на Украине в рамках очередного обмена.