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17:37, 23 ноября 2022Россия

Минобороны подтвердило обмен военнопленными с Украиной

Минобороны России подтвердило возвращение 35 военнопленных с Украины

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В среду, 23 ноября, в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Это подтвердили журналистам в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Всем военным, освобожденным в результате обмена, оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в военном ведомстве.

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Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в числе военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными с Украиной, будут шесть военнослужащих из ДНР и ЛНР. По его словам, российская сторона передаст Киеву бойцов Вооруженных сил Украины.

11 ноября стало известно, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат.

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Сергей Истомин
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