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14:34, 23 ноября 2022Россия

Глава ДНР раскрыл подробности нового обмена военнопленными с Украиной

Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле 35 на 35

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В числе военнослужащих, которые будут освобождены в результате обмена пленными с Украиной, будут шесть военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Новые подробности процедуры раскрыл глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

По его словам, российская сторона передаст Киеву бойцов Вооруженных сил Украины.

О новом обмене пленными в формате 35 на 35, который должен состояться 23 ноября, сообщил депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев.

11 ноября стало известно, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Ранее сразу несколько обменов анонсировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, процедуру проведут при участии депутатского корпуса Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина.

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Константин Лысяков
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