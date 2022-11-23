В Госдуме рассказали о новом обмене военнопленными с Украиной

Депутат Саралиев сообщил о новом обмене военнопленными с Украиной

В среду, 23 ноября, Министерство обороны России проводит очередной обмен военнопленными по схеме 35 на 35. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев в Telegram.

«Сегодня Министерство обороны России проводит очередной обмен военнопленными — 35 на 35», — подчеркнул парламентарий.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили российских военнослужащих, взятых в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам омбудсмена, сотрудники МККК посетили уже свыше 100 военных.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил России освободить всех украинских пленных. Соответствующее заявление он сделал, выступая с видеообращением к саммиту G20. Он предложил обмен пленными по схеме «всех на всех».