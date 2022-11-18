Москалькова рассказала о посещении российских пленных на Украине

Омбудсмен Москалькова заявила, что Красный Крест посетил российских пленных на Украине

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили российских военнослужащих, взятых в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, сотрудники МККК посетили уже более ста военнослужащих.

«Я каждый день пишу обращения в Международный комитет Красного Креста с просьбой посетить того или этого человека, (...) чтобы наших людей не обижали, лечили и давали возможность соединиться с родственниками. На сегодняшний день более ста наших пленных они посетили», — рассказала Москалькова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России освободить всех украинских пленных. Такое заявление он сделал, выступая с видеообращением к саммиту G20. Он предложил обмен пленными по схеме «всех на всех».

11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела двух солдат. Минобороны России не называло число российских военнослужащих, находящихся в плену на Украине.