Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 18 ноября 2022Россия

Москалькова рассказала о посещении российских пленных на Украине

Омбудсмен Москалькова заявила, что Красный Крест посетил российских пленных на Украине
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили российских военнослужащих, взятых в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, сотрудники МККК посетили уже более ста военнослужащих.

«Я каждый день пишу обращения в Международный комитет Красного Креста с просьбой посетить того или этого человека, (...) чтобы наших людей не обижали, лечили и давали возможность соединиться с родственниками. На сегодняшний день более ста наших пленных они посетили», — рассказала Москалькова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России освободить всех украинских пленных. Такое заявление он сделал, выступая с видеообращением к саммиту G20. Он предложил обмен пленными по схеме «всех на всех».

11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела двух солдат. Минобороны России не называло число российских военнослужащих, находящихся в плену на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Комментарии отключены
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии
Предсказана беспрецедентная скорость разрушения берегов
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике Казахстана
Юрист описал схему мошенничества с поверкой счетчиков
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.