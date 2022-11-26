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15:35, 26 ноября 2022Россия

В Минобороны России заявили о возвращении из украинского плена девяти военных

МО РФ: Россия в результате обмена военнопленными с Украиной вернула девять военнослужащих

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия в результате обмена пленными с Украиной вернула домой девять военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, освобожденные из украинского плена россияне будут направлены в Москву для прохождения реабилитации. В столицу их доставят самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Сейчас им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин анонсировал новый обмен военнопленными между Россией и Украиной. По его словам, обмен производится по формуле «девять на девять». Среди освобожденных бойцов есть один военнослужащий из ДНР, добавил Пушилин.

24 ноября стало известно, что днем ранее состоялся еще один обмен пленными по формуле «35 на 35». Как рассказал один из освобожденных военнослужащих, украинцы заставляли некоторых россиян работать с простреленными коленями. Другой бывший пленник заявил о пытках электрическим током.

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Варвара Кошечкина
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