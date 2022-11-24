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15:11, 24 ноября 2022Россия

Российские военнослужащие рассказали об условиях содержания в плену на Украине

Освобожденные российские военные рассказали о применении пыток в плену на Украине

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российские военные, накануне освобожденные из украинского плена, рассказали об условиях своего содержания. Интервью с ними опубликовало издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.

По словам военнослужащих, некоторых пленных заставляли работать с прострелянными коленями. Также один из освобожденных российских бойцов утверждает о применении пыток с использованием электрического тока.

Российские военнослужащие, оказавшиеся в плену на Украине, были освобождены вечером 23 ноября путем обмена в формате 35 на 35. Об этом накануне днем сообщали в Государственной думе РФ.

В результате совершения обмена российской стороне удалось вернуть 35 военнослужащих. Среди них, как ранее сообщал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, были шесть человек из ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Алина Хасанбекова
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