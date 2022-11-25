Глава ДНР Пушилин анонсировал новый обмен военнопленными с Украиной

Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле девять на девять

Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной состоится в пятницу, 25 ноября. Процедуру анонсировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, обмен производится по формуле «девять на девять». Среди освобожденных бойцов есть один военнослужащий из ДНР, добавил Пушилин.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными в формате 50 на 50. В Минобороны заявили, что российским военным в плену грозила смертельная опасность. 25 ноября освобожденные бойцы прибыли в Московскую область.