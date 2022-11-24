Минобороны подтвердило новый обмен военнопленными с Украиной

Минобороны сообщило о возвращении 50 бойцов ВС РФ из украинского плена после обмена

Россия произвела обмен военнопленными с Украиной по формуле «50 на 50», подтвердили в Министерстве обороны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в четверг, 24 ноября, в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В Министерстве уточнили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят военных в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Россия проведет новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50». «Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — отметил он.

О предыдущем обмене, в ходе которого в Россию вернулись 35 военных, стало известно 23 ноября. Позднее Минобороны показало кадры возвращения пленных. 11 ноября также сообщалось о возвращении 45 военнослужащих из плена на Украине в рамках очередного обмена.