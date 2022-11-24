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14:34, 24 ноября 2022Россия

В ДНР анонсировали новый обмен пленными с Украиной

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Россия проведет новый обмен пленными с Украиной

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В четверг 24 ноября Россия проведет новый обмен пленными с Украиной. Процедуру анонсировал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, обмен будет произведен по формуле «50 на 50».

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — заявил он.

О предыдущем обмене, в рамках которого в Россию вернулись 35 военнослужащих, стало известно 23 ноября. Позже Минобороны показало кадры возвращения пленных. 11 ноября также сообщалось о возвращении 45 военнослужащих из плена на Украине в рамках очередного обмена.

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Марк Леонов
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