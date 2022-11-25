Опубликовано видео прибытия самолета с освобожденными из плена россиянами

МО опубликовало видео прибытия самолета с освобожденными из плена бойцами ВС России

Самолет с освобожденными из украинского плена бойцами Вооруженных сил (ВС) России прибыл на военный аэродром Чкаловский в Московской области. Видео публикует Министерство обороны в своем официальном Telegram-канале.

На публикуемых кадрах видно, что самолет встречали кареты скорой помощи. Понадобилась ли кому-то из возвращенных из плена солдат помощь врачей, не уточняется.

«Первым делом освобожденные бойцы позвонили своим родным и близким», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вернувшиеся солдаты описали условия содержания в плену как «мягко говоря, не очень», однако отметили, что рады тому, что им удалось выжить.

«Морально там давят, но никто не сдается», — сообщил журналистам один из бойцов, представившийся Романом.

24 ноября врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Россия намерена провести новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Позднее в Минобороны подтвердили факт обмена по этой формуле.