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14:18, 6 декабря 2022Россия

Минобороны России подтвердило новый обмен пленными с Украиной

Минобороны России сообщило о возвращении 60 военнослужащих из украинского плена
СюжетМинобороны:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Из плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что 60 россиян были возвращены из плена в результате переговорного процесса. В украинском плену российским военнослужащим грозила смертельная опасность, утверждают в министерстве.

Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации — в столице они пройдут лечение и реабилитацию.

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Об обмене пленными между Москвой и Киевом 6 декабря сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Впоследствии его данные подтвердил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отметив, что обмен состоялся по формуле «60 на 60».

До этого обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 1 декабря. Тогда Минобороны заявило о возвращении 50 военнослужащих. По словам Пушилина, тогда с подконтрольной Киеву территории были освобождены в том числе 12 бойцов из ДНР, 8 — из ЛНР.

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Анастасия Шейкина
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