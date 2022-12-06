В Госдуме сообщили о новом обмене военнопленными с Украиной

Депутат Саралиев заявил о возвращении из украинского плена 60 российских военных

Очередной обмен военнопленными с Украиной проводит Министерство обороны России. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев в Telegram.

По его словам, «на Родину возвращаются 60 российских военнослужащих».

1 декабря Министерство обороны России рассказало об обмене пленными с Украиной. По информации военного ведомства, домой вернулись 50 российских военнослужащих. Также уточняется, что обмен был проведен после переговорного процесса с украинской стороной.

Кроме того, Минобороны показало кадры возвращения домой российских военнослужащих, которые находились в плену у украинской стороны. На видеозаписи военные заходят в автобус, который доставит их до дома. Внутри транспортного средства они обмениваются рукопожатиями, звонят близким и со словами «домой» машут руками.