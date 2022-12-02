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09:02, 2 декабря 2022Россия

Минобороны показало кадры с освобожденными из плена российскими военными

Минобороны России показало кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими

Минобороны России показало кадры возвращения домой российских военнослужащих, которые находились в плену у украинской стороны. Кадры публикует ТАСС.

На видеозаписи российские военные заходят в автобус, который доставит их до дома. Внутри транспортного средства они обмениваются рукопожатиями, звонят близким и со словами «домой» машут руками.

1 декабря Минобороны России заявило, что 50 российских военнослужащих после проведения переговорного процесса были возвращены из украинского плена. По сообщениям ведомства, солдатам в плену грозила смерть. Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных медицинских учреждениях.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о новом обмене пленными и уточнял, что он прошел по формуле 50 на 50. Из плена освобождены в том числе 12 бойцов из Донецкой народной республики, 8 — из Луганской народной республики, сообщал он.

26 ноября между Москвой и Киевом также состоялся обмен пленными. Тогда Россия вернула домой девять военнослужащих. В настоящее время им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Анастасия Шейкина
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