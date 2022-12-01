Освобожденных из плена российских военных доставят в Москву
Освобожденных из украинского плена 50 российских военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.
В оборонном ведомстве уточнили, что бывших пленных доставят в столицу для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных медицинских учреждениях. На данный момент им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Об освобождении 50 российских военнослужащих министерство обороны сообщило 1 декабря. В ведомстве объяснили, что обмен был проведен после переговорного процесса.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.