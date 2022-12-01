Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 1 декабря 2022Россия

Освобожденных из плена российских военных доставят в Москву

Минобороны заявило, что освобожденных из плена российских военных доставят в Москву

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Освобожденных из украинского плена 50 российских военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что бывших пленных доставят в столицу для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных медицинских учреждениях. На данный момент им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
На Украине массово отключилось электричество. Страна остались без света после ракетных ударов России
На Украине массово отключилось электричество.Страна остались без света после ракетных ударов России
23 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Об освобождении 50 российских военнослужащих министерство обороны сообщило 1 декабря. В ведомстве объяснили, что обмен был проведен после переговорного процесса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам
У летевшего из Турции россиянина изъяли 117 ножей на миллионы рублей
Москвичи бросились арендовать жилье в популярной курортной стране
Присяжные признали невиновным угрожавшего сбросить ребенка с балкона россиянина
В Литве назвали Белоруссию провинцией России
«Алмаз-Антей» организовал производство малых дронов
Освобожденных из плена российских военных доставят в Москву
В ЛНР рассказали о следах пыток на возвращенных Украиной телах бойцов
России предсказали снижение добычи нефти в 2023 году
Минобороны России подтвердило обмен пленными с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.