Минобороны заявило, что освобожденных из плена российских военных доставят в Москву

Освобожденных из украинского плена 50 российских военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что бывших пленных доставят в столицу для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных медицинских учреждениях. На данный момент им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Об освобождении 50 российских военнослужащих министерство обороны сообщило 1 декабря. В ведомстве объяснили, что обмен был проведен после переговорного процесса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.