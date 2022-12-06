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13:57, 6 декабря 2022Россия

Глава ДНР подтвердил новый обмен военнопленными с Украиной

Глава ДНР Пушилин заявил о новом обмене военнопленными с Украиной по формуле «50 на 50»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Во вторник, 6 декабря, проходит очередной обмен военнопленными с Украиной по формуле «50 на 50». Это подтвердил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram.

Ранее депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев заявил, что Министерство обороны России проводит очередной обмен военнопленными с украинской стороной.

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1 декабря Министерство обороны рассказало об обмене пленными с Украиной. По данным военного ведомства, домой вернулись 50 российских военнослужащих. Также уточняется, что обмен был проведен после переговорного процесса с Киевом.

Также оборонное ведомство показало кадры возвращения домой российских военнослужащих, которые находились в плену у украинской стороны. На видеозаписи бойцы заходят в автобус, который доставит их до дома. Внутри транспортного средства они обмениваются рукопожатиями, звонят близким и со словами «домой» машут руками.

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Сергей Истомин
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