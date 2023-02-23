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11:06, 23 февраля 2023Бывший СССР

Украинские пленные захотели вступить в добровольческий батальон ДНР

ТАСС: украинские пленные добровольно захотели вступить в батальон Богдана Хмельницкого

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Десятки украинских военнопленных добровольно захотели вступить в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя силовых ведомств ДНР.

«Уже несколько десятков военнопленных подали документы, а также прошли процедуру дактилоскопии для получения паспортов РФ и возможности войти в формируемый батальон имени Богдана Хмельницкого», — рассказал он.

Отмечается, что 24 сентября 2022 года бывшие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пребывали в колонии в Еленовке, захотели получить гражданство РФ, обратившись к Народному совету ДНР. 24 ноября стало известно о формировании батальона, в состав которого, предположительно, войдут 50 добровольцев, перешедших на российскую сторону.

Ранее уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила об отказе некоторых украинских солдат от включения в список на обмен. По словам омбудсмена, часть военнопленных «обратилась с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина».

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Мария Винар
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