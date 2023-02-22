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23:22, 22 февраля 2023Россия

Часть украинских солдат отказалась от включения в список на обмен

Омбудсмен ЛНР Сердюкова заявила об отказе украинских солдат от включения в список на обмен

Фото: Telegram-канал Виктории Сердюковой

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила об отказе некоторых украинских солдат от включения в список на обмен. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По словам омбудсмена, часть военнопленных «обратилась с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина».

Сердюкова подчеркнула, что эти военные попросили разрешить им остаться на территории республики.

Ранее главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил о необходимости «обменного фонда» для сокращения количества обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «То есть чем больше мы возьмем в плен, тем меньше в нас станут стрелять», — пояснил он.

16 февраля Минобороны России заявило об освобождении 101 солдата из украинского плена. Сообщалось, что самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России доставят освобожденных военнослужащих в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Марина Совина
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