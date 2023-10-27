В Госдуме отреагировали на появление бывших бойцов ВСУ в армии России

Депутат Швыткин поддержал примкнувших к ВС РФ бывших бойцов ВСУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал появление в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ сформированного из бывших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) батальона имени Богдана Хмельницкого. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий поприветствовал намерения новобранцев.

«Данные военнослужащие осознали пагубность действий Вооруженных сил Украины, пагубность действий киевского режима, они понимают, что сохранение Украины как государства возможно только посредством того, чтобы Россия имела соответствующие позиции для урегулирования конфликта как в дипломатическом поле, так и в зоне боевых действий», — заявил депутат.

На мой взгляд, эти военнослужащие будут выполнять задачи соответствующим образом. Насколько это будет эффективно, пока не могу сказать, но надеюсь, что это будет поддержкой для наших военных. Сейчас это крайне необходимо. Надеюсь, что у них мотивация должная, а не видимая, и она поможет прозревшим украинцам помогать России освобождать территории, где проживают их родные и близкие Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Он также выразил уверенность в том, что бывших бойцов ВСУ не будут притеснять в российских войсках.

«Я уверен, что никакой дискриминации не будет, и они будут плечом к плечу выполнять поставленные задачи», — заключил Швыткин.

Ранее стало известно, что добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из экс-бойцов ВСУ, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», после принятия присяги бойцы отправятся на передовую. Об этом рассказал командир батальона Андрей Тищенко.

По его словам, в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. На следующий день после прибытия им выдали оружие и обмундирование. «Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», — добавил командир.