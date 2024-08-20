В ВСУ пригрозили перестать платить военным зарплату

Пленный ВСУ Виталий: военным пригрозили перестать выплачивать зарплату

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригрозили перестать выплачивать зарплату с сентября. Об этом сообщил военнопленный ВСУ Виталий, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Он рассказал, что граждане Украины платят налог на армию, который постоянно повышается. Кроме того, по его словам, украинцам постоянно блокируют счета и любые документы, по поводу чего, кроме как в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), обратиться никуда нельзя.

Он добавил, что в последнее время мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении «Резерв+», разработанном Министерством обороны Украины.

Ранее военнопленный Александр Макиевский рассказал о службе в ВСУ. Он сдался в плен добровольно.