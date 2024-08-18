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15:46, 18 августа 2024Бывший СССР

Военнопленный описал службу в украинской армии фразой «без воды, без еды»

Минобороны РФ опубликовало видео рассказа военнопленного ВСУ о службе в армии

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о службе в рядах украинской армии. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Александр Макиевский признался, что раньше он работал в полиции и был уволен за отказ перейти в штурмовую бригаду «Лють». Через три месяца у него начали заканчиваться деньги и стали приходить повестки из военкомата, после чего он подписал контракт с ВСУ.

По словам Макиевского, его обещали поставить на вторую линию обороны, но в итоге отвезли на передовую и приказали окопаться. «Лопатки тупые, нереально просто. Без воды, без еды», — такой фразой описал произошедшее с ним военнопленный.

Он также признался, что, когда начали наступать российские войска, одна из групп ВСУ стала отходить, но командование по рации пригрозило обстрелять их кассетными боеприпасами. Макиевский добавил, что ему было очень страшно и он хотел покинуть позицию, но знал, что его в этом случае «расстреляют свои». В результате мужчина принял решение сдаться в плен.

Ранее другой военнопленный — Алексей Янусов — рассказал, что украинским заключенным обещают снять все обвинения за вступление в ряды ВСУ. По его словам, в первую волну из их колонии такое решение приняли около 20 человек.

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      Алина Черненко
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