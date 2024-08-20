На Западе раскрыли реальную цель вылазки ВСУ в Курской области

Полковник Райснер: ВСУ вылазкой под Курском хотели отвлечь от катастрофы в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) своей вылазкой в Курской области хотели отвлечь внимание от катастрофического положения украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР). Такое мнение выразил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер, его слова передает N-tv.

«Атака на Курскую область — крайне рискованный шаг для Украины. Сейчас она с изначально скудными ресурсами должна быть на трех фронтах (...) Вылазка ВСУ нацелена на отвлечение внимания от катастрофического положения украинской армии в ДНР», — считает военный.

По мнению Райснера, Россия «беспрепятственно продвигается вперед», в то время как ВСУ расходуют «ценные резервы, которые необходимы в Донбассе».

Ранее Райснер заявил, что при худшем исходе атаки ВСУ под Курском Киев израсходует ценные военные ресурсы. По мнению военного, в лучшем для Украины случае Россия в какой-то момент «будет вынуждена массово передислоцировать силы» с участков фронта, где украинская армия сейчас находится под давлением.