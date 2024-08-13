На Западе раскрыли худший для Киева исход операции ВСУ под Курском

При худшем исходе операции Вооруженных сил Украине (ВСУ) под Курском Киев израсходует ценные военные резервы. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По мнению военного, в лучшем для Украины случае Россия в какой-то момент будет вынуждена массово передислоцировать силы с участков фронта, где украинская армия сейчас находится под давлением. Тогда будет достигнуто желаемое ВСУ облегчение фронта.
«Если украинской армии удастся удержать этот район, у них по крайней мере появится разменная монета для переговоров. Однако в худшем случае вы [ВСУ] израсходуете ценные резервы, которые могли бы понадобиться в другом месте», — заключил полковник.
Ранее Райснер заявил, что российские бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают базы ВСУ. Он отметил, что когда эта бомба бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается.