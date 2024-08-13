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14:20, 13 августа 2024Мир

На Западе раскрыли худший для Киева исход операции ВСУ под Курском

Полковник Райснер: при худшем исходе под Курском ВСУ израсходуют ценные резервы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При худшем исходе операции Вооруженных сил Украине (ВСУ) под Курском Киев израсходует ценные военные резервы. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По мнению военного, в лучшем для Украины случае Россия в какой-то момент будет вынуждена массово передислоцировать силы с участков фронта, где украинская армия сейчас находится под давлением. Тогда будет достигнуто желаемое ВСУ облегчение фронта.

«Если украинской армии удастся удержать этот район, у них по крайней мере появится разменная монета для переговоров. Однако в худшем случае вы [ВСУ] израсходуете ценные резервы, которые могли бы понадобиться в другом месте», — заключил полковник.

Ранее Райснер заявил, что российские бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают базы ВСУ. Он отметил, что когда эта бомба бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается.

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      Виктория Кондратьева
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