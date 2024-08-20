Российский генерал сообщил об остановке продвижения ВСУ в районе Курской области

Алаудинов: продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области остановлено

Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области остановлено. Об этом сообщил российский генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Остановлен противник, продвигавшийся на суджанском направлении, и планомерно уничтожается», — заявил Алаудинов.

Как уточнил генерал-майор, бойцы спецназа «Ахмат», военнослужащие 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка и 2-й бригады спецназа ведут «планомерное уничтожение противника, который уже остановлен».

Ранее Алаудинов назвал возможный срок окончания боев в Курской области, которые ведутся уже две недели. По его словам, они могут завершиться через два-три месяца.

Российские бойцы вступили в бой с подразделениями ВСУ в курском приграничье 6 августа. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данным, в приграничном регионе пострадали более 140 человек, спасти не удалось 17 жителей.