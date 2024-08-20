Соратник Кадырова назвал возможный срок окончания боев в Курской области

Алаудинов: бои в Курской области могут закончиться через два-три месяца

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов назвал возможный срок окончания боев в Курской области. По его мнению, они могут завершиться через два-три месяца. Такое заявление военный начальник сделал в интервью китайскому корреспонденту Лу Юйгуану, передает ТАСС.

Кроме того, глава спецназа «Ахмат» допустил, что к тому времени может прекратиться и специальная военная операция (СВО) в целом.

«Думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении», — отметил Алаудинов.

До этого он отчитался, что продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области остановлено.

Еще раньше стало известно, что в Курской области из-за украинских атак пострадали более 140 человек.

Бои в Курской области продолжаются уже две недели. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.