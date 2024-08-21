Минобороны России назвало потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 300 военнослужащих

За минувшие сутки Киев лишился на курском направлении до 300 военнослужащих. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали в Минобороны России.

Помимо этого, уничтожены 26 единиц бронетехники, включая шесть танков, 17 боевых бронемашин, три бронетранспортера, а также четыре артиллерийских орудия, два автомобиля и две пусковые установки реактивных систем залпового огня.

По данным Минобороны России, всего с начала боевых действий ВСУ потеряли на курском направлении более 4400 бойцов. В ведомстве подчеркнули, что продолжают наносить удары по вторгшимся в российский регион украинским формированиям.