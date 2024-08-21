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14:34, 21 августа 2024Россия

Минобороны России назвало потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 300 военнослужащих

Фото: Reuters

За минувшие сутки Киев лишился на курском направлении до 300 военнослужащих. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали в Минобороны России.

Помимо этого, уничтожены 26 единиц бронетехники, включая шесть танков, 17 боевых бронемашин, три бронетранспортера, а также четыре артиллерийских орудия, два автомобиля и две пусковые установки реактивных систем залпового огня.

По данным Минобороны России, всего с начала боевых действий ВСУ потеряли на курском направлении более 4400 бойцов. В ведомстве подчеркнули, что продолжают наносить удары по вторгшимся в российский регион украинским формированиям.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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