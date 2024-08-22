ВСУ дважды пытались вторгнуться в Брянскую область. В атаку пошли более 200 бойцов

Богомаз: отражена атака диверсантов ВСУ на Брянскую область

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в среду, 21 августа, попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Силы пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделения Вооруженных сил (ВС) России отразили атаку и нанесли огневое поражение противнику.

В настоящее время обстановка в районе стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба, подчеркнул Богомаз.

ВСУ попытались атаковать регион дважды

По данным Telegram-канала Mash, попытка прорыва границы России произошла в районе поселка Забрама, в ней участвовали более 200 диверсантов из рядов ВСУ.

При поддержке трех боевых машин пехоты (БМП) они вступили в бой с российскими пограничниками в 19:10. Спустя полчаса боев нападавшие отступили, понеся потери.

В 20:30 ВСУ вернулись с подкреплением и предприняли повторную попытку атаки. Через полчаса диверсанты снова отступили. Отмечается, что часть из них была вооружена винтовками, похожими на чешские Bren-2.

ВСУ несколько раз пытались прорваться под Курском

21 августа Минобороны России сообщило о новых попытках Украины атаковать Россию. Так, ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 45 беспилотников самолетного типа (БПЛА). 11 дронов уничтожено над Московской областью, 23 — над Брянской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что попытка атаки на Москву в ночь на среду, 21 августа, была одной из самых масштабных за все время. Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Момент уничтожения одного из дронов попал на видео.