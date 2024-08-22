Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:31, 22 августа 2024Россия

ВСУ дважды пытались вторгнуться в Брянскую область. В атаку пошли более 200 бойцов

Богомаз: отражена атака диверсантов ВСУ на Брянскую область

Фото: Reuters

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в среду, 21 августа, попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Силы пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделения Вооруженных сил (ВС) России отразили атаку и нанесли огневое поражение противнику.

В настоящее время обстановка в районе стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба, подчеркнул Богомаз.

Материалы по теме:
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
Сегодня

ВСУ попытались атаковать регион дважды

По данным Telegram-канала Mash, попытка прорыва границы России произошла в районе поселка Забрама, в ней участвовали более 200 диверсантов из рядов ВСУ.

При поддержке трех боевых машин пехоты (БМП) они вступили в бой с российскими пограничниками в 19:10. Спустя полчаса боев нападавшие отступили, понеся потери.

В 20:30 ВСУ вернулись с подкреплением и предприняли повторную попытку атаки. Через полчаса диверсанты снова отступили. Отмечается, что часть из них была вооружена винтовками, похожими на чешские Bren-2.

Материалы по теме:
ВСУ начали применять авиацию в Курской области, но продолжают нести потери. Что известно о боях в регионе?
ВСУ начали применять авиацию в Курской области, но продолжают нести потери.Что известно о боях в регионе?
13 августа 2024
Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?
Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры.О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?
12 августа 2024
«Это ранняя стадия крупного сражения» ВСУ атаковали Глушковский район. Как будут развиваться события в Курской области?
«Это ранняя стадия крупного сражения»ВСУ атаковали Глушковский район. Как будут развиваться события в Курской области?
16 августа 2024

ВСУ несколько раз пытались прорваться под Курском

21 августа Минобороны России сообщило о новых попытках Украины атаковать Россию. Так, ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 45 беспилотников самолетного типа (БПЛА). 11 дронов уничтожено над Московской областью, 23 — над Брянской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что попытка атаки на Москву в ночь на среду, 21 августа, была одной из самых масштабных за все время. Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Момент уничтожения одного из дронов попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ дважды пытались вторгнуться в Брянскую область. В атаку пошли более 200 бойцов

      Казахстан ответил на критику Лукашенко

      Женщина пострадала в результате обстрела ВСУ российского города

      Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда бикини

      Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО

      Белый дом отказался комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет

      Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет

      Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали из здания суда

      Пушилин рассказал о положительных изменениях в Авдеевке

      Крупнейшая нефтяная компания в США столкнулась с проблемой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше