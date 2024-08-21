Собянин заявил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин заявил, что ПВО сбила десять беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России ночью 21 августа сбили десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, попытка атаки на город оказалась одной из самых масштабных за все время. Градоначальник уточнил, что в результате падений обломков дронов пострадавших и разрушений на земле нет. На местах ЧП работают оперативные и экстренные службы.

11 июля Собянин рассказал, что в подмосковном Ступино был сбит украинский БПЛА. В сети появилось видео работы системы ПВО, на котором видны следы уничтоженного в небе беспилотника.

В тот же день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) насквозь пробил стену завода в «Промет-СЭЗ» особой экономической зоны (ОЭЗ) Узловая в граничащей с Подмосковьем Тульской области. В результате массированной атаки в ночь на 11 июля до территории ОЭЗ долетели четыре дрона. Все летательные аппараты сбила система противовоздушной обороны (ПВО), однако повреждения получил цех предприятия, производящего металлические стеллажи для складов и офисов