Беспилотник ВСУ насквозь пробил стену завода недалеко от границы Подмосковья

Mash: беспилотник ВСУ насквозь пробил стену завода в Тульской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) насквозь пробил стену завода в «Промет-СЭЗ» особой экономической зоны (ОЭЗ) Узловая в граничащей с Подмосковьем Тульской области. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, в результате массированной атаки в ночь на 11 июля до территории ОЭЗ долетели четыре дрона. Все летательные аппараты сбила система противовоздушной обороны (ПВО), однако повреждения получил цех предприятия, производящего металлические стеллажи для складов и офисов. Власти региона эту информацию не комментировали.

Сумма полученного ущерба пока неизвестна, подсчетом занимаются специалисты.

Ранее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью ВСУ запустили по России пять беспилотников. Два из них средства ПВО уничтожили в Брянской области, еще по одному — в Тамбовской, Тульской и Московской областях.

Как рассказали жители Подмосковья, громкий взрыв прогремел около 4:50 утра в 60 километрах к югу от столицы. В сети также появилось видео работы системы ПВО, на котором видны следы уничтоженного в небе над Ступино беспилотника.