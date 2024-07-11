ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь пять украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены над Брянской областью и по одному над Тамбовской, Тульской и Московской областями.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 9 июля в результате падения обломков беспилотников начался пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Помимо этого, загорелась подстанция в городе Фролово — там огонь оперативно потушили. Как рассказали очевидцы, нефтебазу попытались атаковать как минимум шесть летательных аппаратов.