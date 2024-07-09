Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 9 июля 2024Россия

Стали известны подробности об атаке ВСУ по нефтебазе в российском регионе

Жители Калача-на-Дону раскрыли подробности атаки ВСУ по нефтебазе

Фото: Globallookpress.com

Жители города Калач-на-Дону, подвергшегося атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли подробности удара. Их слова приводит сетевое издание V1.ru в Telegram.

ВСУ атаковали город в ночь на 9 июля.

По словам местных жителей, нефтебазу атаковали сразу несколько беспилотников, спикировавших один за другим. На одном из снятых ими роликов утверждается, что цель поразили по меньшей мере шесть летательных аппаратов.

Горожане отметили, что перед прогремевшими в городе взрывами они слышали звук, похожий на работу мопеда. Такой звук характерен для двигателей беспилотников. Взрывы на нефтебазе раздались около 4:00 мск, добавили жители Калача-на-Дону.

Также 9 июля ВСУ попытались атаковать Астраханскую область. Местные власти отчитались об отражении атаки. Подробностей о числе уничтоженных беспилотников не приводится.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил выплачивать десять тысяч рублей из остатков маткапитала. Сколько семей смогут получить эти деньги?

      Оценены шансы на УДО осужденной за терроризм российского режиссера

      Стали известны подробности об атаке ВСУ по нефтебазе в российском регионе

      Глава российского региона сообщил о массированной атаке ВСУ

      В США раскрыли детали проекта декларации саммита НАТО в Вашингтоне

      В США оценили возможность гражданской войны на фоне разрыва между народом и элитами

      Госдеп США обратился к Индии из-за визита Моди в Россию и упомянул Украину

      Российские военные захватили опорные пункты ВСУ с помощью наземных роботов

      Учительница несколько раз занялась сексом с учеником в машине

      Мужчин предупредили о главных провокаторах рака полового члена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше