Стали известны подробности об атаке ВСУ по нефтебазе в российском регионе

Жители Калача-на-Дону раскрыли подробности атаки ВСУ по нефтебазе

Жители города Калач-на-Дону, подвергшегося атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли подробности удара. Их слова приводит сетевое издание V1.ru в Telegram.

ВСУ атаковали город в ночь на 9 июля.

По словам местных жителей, нефтебазу атаковали сразу несколько беспилотников, спикировавших один за другим. На одном из снятых ими роликов утверждается, что цель поразили по меньшей мере шесть летательных аппаратов.

Горожане отметили, что перед прогремевшими в городе взрывами они слышали звук, похожий на работу мопеда. Такой звук характерен для двигателей беспилотников. Взрывы на нефтебазе раздались около 4:00 мск, добавили жители Калача-на-Дону.

Также 9 июля ВСУ попытались атаковать Астраханскую область. Местные власти отчитались об отражении атаки. Подробностей о числе уничтоженных беспилотников не приводится.