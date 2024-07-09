Глава российского региона сообщил о массированной атаке ВСУ

Глава Астраханской области сообщил о попытке ВСУ атаковать регион

Утром 9 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Астраханскую область. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в Telegram.

Дроны ВСУ были выявлены в северной части региона.

Атака была успешно отражена, никто не пострадал, подчеркнул губернатор. Иных данных о происшествии, в частности, количество задействованных в атаке беспилотников, Бабушкин не привел.

В ночь на 9 июля ВСУ атаковали Волгоградскую область. Так, под ударом оказались города Фролово и Калач-на-Дону. В последнем после атаки загорелась нефтебаза.