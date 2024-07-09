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07:02, 9 июля 2024Россия

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в российском регионе

Власти Волгоградской области сообщили об ударе ВСУ по нефтебазе в Калаче-на-Дону
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, слова которого приводит пресс-служба областной администрации в Telegram.

Согласно этим данным, в ночь на 9 июля украинские войска атаковали сразу два населенных пункта региона. Возгорания возникли на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в городе Калач-на-Дону.

По словам Бочарова, пожар во Фролово был оперативно потушен. В Калаче-на-Дону по состоянию на 6:01 мск продолжали работать сотрудники МЧС России.

В ночь на 9 июля ВСУ также атаковали Белгород. В городе прогремело несколько взрывов, есть пострадавшие.

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      Алан Босиков
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