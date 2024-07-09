ВСУ атаковали Белгород. В городе на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов, погиб местный житель

В Белгороде на фоне ракетной опасности произошли взрывы, погиб местный житель

В ночь на 9 июля в Белгороде на фоне сигнала ракетной угрозы произошла серия взрывов.

Как отмечало РИА Новости, в жилых районах города наблюдалось большое количество машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент местных жителей призвали отправиться в укрытия, затем раздался еще одни взрыв.

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

К большому горю, от полученных ран скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата… Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

До этого регионе объявили угрозу атаки беспилотников. В ГУМЧС призвали население сохранять бдительность. Позднее глава Белгородской области предупредил о ракетной опасности и призвал население спуститься в укрытия.

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил Вячеслав Гладков.

Предварительно, ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В Белгороде выбиты окна в трех частных домах и 12 квартирах, осколками посечены два автомобиля, также повреждения получили три хозяйственных субъекта и два социальных объекта, рассказал глава региона. В Белгородском районе после отражения атаки средствами ПВО в поселке Майский была пробита кровля частного дома, повреждена машина.

В Минобороны России ранее сообщили, что около 23:10 над территорией Белгородской области был сбит беспилотник.

ВСУ накануне неоднократно наносили удары по Белгородской области

Днем 8 июля ВСУ атаковали коммерческий объект в селе Никольское Белгородской области. Жертвами прямого попадания снаряда стали три человека, они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Во второй половине дня в селе Грузское Борисовского района беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль, пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, рассказал Гладков.

Дрон-камикадзе атаковал комбайн в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа, вследствие чего произошло возгорание. Приехавший на помощь трактор также был атакован беспилотником. Пострадал водитель трактора — мужчину с контузией, черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног доставили в больницу Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В селе Безымено беспилотник повредил легковой автомобиль, в Головчино беспилотник ударил по торговому объекту, поврежден фасад здания и припаркованные рядом машины.

По селу Старый Хутор Валуйского городского округа был нанесен удар из реактивной системы залпового огня.

Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Кроме того, ВСУ в четвертый раз за день атаковали приграничное Шебекино. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. Есть повреждения на линии электропередачи, заявил губернатор.